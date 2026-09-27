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Над регионами РФ уничтожили 96 украинских дронов ночью

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны ликвидировали в период с 20:00 26 сентября до 08:00 27 сентября.

БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении ударов по целям на Украине. Были поражены логистические центры, объекты портовой, транспортной инфраструктуры, коммуникационные центры и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

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