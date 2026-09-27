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Дождь и до плюс 18 градусов ожидается в Московском регионе 27 сентября

Общество

Фото - © Медиасток.рф

В Москве и области в воскресенье прогнозируется переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Столбики термометров покажут плюс 16 — плюс 18 градусов. Ветер будет дуть южный, порывы составят 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст. Предстоящей ночью температура опустится до плюс 8 — плюс 10 градусов. Будет облачно с прояснениями.

Местами ожидается небольшой дождь и туман. Ветер будет дуть слабый.

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