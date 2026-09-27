Дождь и до плюс 18 градусов ожидается в Московском регионе 27 сентября Общество сегодня в 07:06 Фото - © Медиасток.рф

В Москве и области в воскресенье прогнозируется переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.