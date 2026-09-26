ВС РФ поразили 25% всех объектов, обеспечивающих работу интернета для нужд ВСУ

Армия России поразила 25% всех украинских объектов инфраструктуры, обеспечивающих доступ в интернет и поддерживающих систему Starlink для ВСУ, сообщает ТАСС .

«Удары ВС РФ по центрам обработки данных в Киеве привели к частичной остановке украинского телевещания и поражению 25% объектов, обеспечивавших интернет и поддержку Starlink для армии», — заявил источник в российских силовых структурах.

Он подчеркнул, что в результате российских ударов приостановлено вещание телеканалов «Новости Live», «Мы — Украина+» и «Армия.ТВ», а также зафиксированы перебои у ресурсов «Прямой», «Суспильне медиатека» и «Бробакс»

Кроме того, проблемы возникли в работе социальных сетей и видеосервисов. Киевляне не могут открыть видеохостинг YouTube, добавил собеседник агентства.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.