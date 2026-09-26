сегодня в 14:17

Украинские телеканалы останавливают работу после атаки на дата-центры в Киеве

Украинские телеканалы прекращаю вещание после российских ударов по дата-центрам в Киеве. Бойцы ВС РФ поразили четверть всех украинских учреждений, поддерживавших интернет и систему Starlink для ВСУ, сообщает Mash .

О сбоях в телевещании сообщил канал «Новости.Live», у телеканала «Прямой» не работает сайт.

Украинцы начали переносить резервные серверы за границу. В Киеве, помимо телевидения, перестали работать соцсети. Горожане не могут зайти в YouTube и Instagram*.

Российские военнослужащие нанесли удары по дата центрам United DC (оборудование разных интернет-провайдеров), New-Telco (узел размещения телекоммуникационного оборудования и соединений между операторами), Parkovyi (крупная телекоммуникационная площадка/ЦОД, используемая операторами для размещения оборудования и подключения к другим сетям), Datagroup (крупная телекоммуникационная площадка), Cosmonova (операторский ЦОД, там находятся серверы и телекоммуникационное оборудование).

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