2 тыс стикеров: поезд в честь наследия Саввы Мамонтова презентовали в Москве

«Ярославское направление — это большая история. Здесь начинается Транссибирская магистраль, здесь начинается маршрут Золотого кольца, отсюда отправился первый электропоезд в России. Создателем и жителем Ярославского направления также был Савва Мамонтов. В честь такого великого деятеля, вдохновившись, мы вместе с коллегами из Общественной палаты Московской области, с усадьбой Абрамцево и Центральной пригородной пассажирской компанией, создали этот прекрасный замечательный поезд. Мы верим, что все поездки в этом интересном поезде доставят пассажирам максимальное удовольствие», — сказал начальник дирекции Московских центральных диаметров Виктор Кальщиков.

Он отметил, что на Ярославском направлении проживает около 1,5 млн человек, и оно является наиболее загруженным во всем центральном транспортном узле.

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

«Новый поезд стал замечательным продолжением железнодорожной традиции, когда оформление посвящается знаковым событиям и личностям. 15 октября исполнится 185 лет со дня рождения Саввы Мамонтова, и наш поезд стал частью мероприятий, посвященных его памяти и наследию. В этой работе принимала участие команда ЦППК, она занималась разработкой концепции и макетов», — сказал гендиректор ЦППК Иван Конев.

По его словам, специалисты компании создали 290 уникальных макетов при работе над оформлением состава. Внутри он украшен более чем 2 тыс. тематических стикеров, а весь объем брендирования составляет около 5 тыс. кв. м.

«Мы хотели, чтобы историческая справедливость восторжествовала, и по железной дороге, которую строил Савва Иванович Мамонтов, ходил поезд с его именем. Сегодня, как мы видим, это удалось реализовать. Большое спасибо правительству Москвы, что они откликнулись на эту инициативу. Около года мы совместно занимались проектом и уверены, что пассажиры, которые каждый день будут перемещаться по Ярославской железной дороге, будут узнавать в каждом вагоне что-то новое, о семье Мамонтовых, об известном предпринимателе, об уникальном человеке, который поддерживал наше искусство», — сказал член Общественной палаты Подмосковья Андрей Губанов.

Он добавил, что благодаря Мамонтову сегодня всем известны имена таких художников, как Валентин Серов, Константин Коровин, Виктор Васнецов.

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