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Искали несколько дней: мертвого россиянина нашли под обрывом на Бали

Происшествия

Тело 40-летнего российского туриста нашли под обрывом на Бали. Пропавшего мужчину искали несколько дней, сообщает SHOT.

23 сентября Артем перестал выходить на связь. Вскоре его мотоцикл и шлем обнаружили у высокого утеса Каранг-Бома в районе Печату. 26-го числа спасатели приступили к поискам, но они не увенчались успехом.

В этот момент местные жители сообщили о неприятном запахе возле утеса. Поисковики подняли беспилотник и нашли тело под камнями у обрыва. В течение нескольких часов его эвакуировали на пляж Ньянг-Ньянг.

Сейчас местные правоохранительные органы выясняют причины трагедии.

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