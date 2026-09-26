Семенович и ее жених Денис Шреер потратили на путешествия более 7 млн рублей

Певица Анна Семенович и ее жених Денис Шреер с начала года потратили на путешествия более 7 млн рублей, сообщает SHOT .

Пара побывала в Таиланде, Дубае, на Мальдивах и Алтае, а также отправилась в путешествие по Франции и Италии. Две недели на вилле в Таиланде обошлись примерно в 2,6 млн рублей, Мальдивы — около 1,4 млн, поездка по Европе — около 2 млн. В дополнение к этому были перелеты бизнес-классом и неделя в Дубае.

Весной Семенович и Шреер отдыхали на Алтае. Они жили в шале, которое стоило около 2,5 млн рублей в неделю. Но Семенович рекламировала курорт, поэтому реальная стоимость их поездки могла быть гораздо ниже. Шреер по-прежнему владеет московской компанией «Аффлатус», которая работает в убыток.

Ранее 46-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович заявила, что выходит замуж. Возлюбленный надел на ее палец обручальное кольцо Graff стоимостью около 8 млн рублей.

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