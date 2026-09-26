Коммунальную технику Москвы подготовили к осенне-зимнему периоду

сегодня в 14:47

В Москве завершили мероприятия по подготовке коммунальной техники к осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Весь парк полностью готов к работе в осенне-зимний период. Для уборки города задействуем необходимое количество дорожно-уборочной техники и средств малой механизации», – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Машины прошли плановое техническое обслуживание, включая замену жидкостей, фильтров, а также изношенных и расходных материалов. Также был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы.

Большинство коммунальных техники в Москве работает круглый год. Перед наступлением холодов их переведут на зимний режим и расконсервируют технику, используемую только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки.

Кроме того, зимнее навесное оборудование будет установлено на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику. Перед первыми заморозками коммунальные машины дополнительно оборудуем распределителями противогололедных материалов.

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