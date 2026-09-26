Валялась, ругалась: студентку оштрафовали за съемки рилса в метро Москвы

18-летнюю столичную студентку оштрафовали за съемки рилса на станции метро, она вела себя неадекватно, сообщает «Осторожно, Москва» .

По материалам суда, вечером на платформе станции «Китай-город» девушка «преднамеренно резко упала на пол», а потом стала размахивать руками и ногами, издавать громкие звуки, говорить несвязные фразы, невнятно кричать, в том числе на английском языке. Кроме того, она материлась при пассажирах и снимала все происходящее на видео.

На заседании студентка признала свою вину в произошедшем и раскаялась.

Еще на суде выяснилось, что у девушки диагностированы шизотипическое расстройство личности и расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ. В ее соцсетях нашли много контента о рэпе, но что стало причиной произошедшего на станции метро — неизвестно.

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