«Я скучаю»: Симоньян сделала трогательное заявление через год после смерти мужа

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поделилась своими трогательными мыслями в день годовщины смерти ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна.

«Сегодня год, как рядом нет его тела. Почти два года, как нет его смеха, его слов, его поцелуя», — написала Симоньян в МАКС.

Она также почеркнула, что скучает по супругу.

Известный телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян умер 26 сентября 2025 года после продолжительной комы. Ему было 59 лет.

Ранее Симоньян выпустила книгу «Непервая любовь. Исповедь горя и радости», которую посвятила мужу.

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