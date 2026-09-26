Посетителей эвакуируют из столичного ТЦ «Бутово Молл»

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Эвакуация людей проводится днем в субботу в торговом центре «Бутово Молл» в столице, сообщает «Москва 24» .

Посетителей просят покинуть здание ТЦ по техническим причинам.

На видео, снятом очевидцами, показано, как люди, некоторые с детьми, спокойно идут к выходу.

Ранее из торгового центра «Авиапарк» на Ходынском бульваре в столице также эвакуировали посетителей.

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