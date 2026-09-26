USD
Доллар США
84,34
-0.66 %
EUR
Евро
95,87
-1.05 %
CNY
Китайский Юань
12,54
-0.91 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,97
-0.66 %

Посетителей эвакуируют из столичного ТЦ «Бутово Молл»

Общество
Telegram

Фото - © Telegram/Москва 24

Эвакуация людей проводится днем в субботу в торговом центре «Бутово Молл» в столице, сообщает «Москва 24».

Посетителей просят покинуть здание ТЦ по техническим причинам.

На видео, снятом очевидцами, показано, как люди, некоторые с детьми, спокойно идут к выходу.

Ранее из торгового центра «Авиапарк» на Ходынском бульваре в столице также эвакуировали посетителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.