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ПВО сбила еще 15 беспилотников, летевших к Москве

Средства противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Еще 15 беспилотников сбиты системой ПВО Минобороны», — сообщил он.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

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