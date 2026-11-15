Танкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе

Танкер загорелся после подрыва на мине к востоку от Ормузского пролива, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство IRNA.

«Несколько часов назад танкер столкнулся с миной и загорелся в восточной части Ормузского пролива», — говорится в сообщении.

Отмечается, что танкер отключил свои навигационные системы.

Ормузский пролив играет роль стратегической мировой магистрали для экспорта нефти и сжиженного природного газа. Но коммерческая навигация в этом районе резко сократилась после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеранские власти намерены удерживать запретный режим до тех пор, пока не будут выполнены их условия, включая снятие санкций и американской морской блокады. Несмотря на движение отдельных судов, трафик в проливе остается кратно ниже довоенного уровня.

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