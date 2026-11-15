В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал один человек

В селе Репное Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал мужчина, сообщили в оперштабе региона.

Пострадавший получил непроникающее ранение грудной клетки. Он смог самостоятельно обратиться в городскую больницу № 2 Белгорода.

Мужчину после оказания медицинской помощи его госпитализировали в хирургическое отделение.

Ранее в Белгородском округе атака беспилотника задела мирного жителя. В селе Отрадное FPV-дрон ранил мужчину, у него диагностировали слепые осколочные ранения спины и ног.

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