Росгвардия задержала в Подмосковье мужчину, устроившего драку в гипермаркете

12 ноября 2026 года на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «Тревога» с охраняемого магазина, расположенного на 24-м километре МКАД.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что посетитель отсканировал изделия для напольного покрытия на кассе самообслуживания, но не произвел оплату и направился к выходу. Работники службы безопасности заметили подозрительные действия, нажали тревожную кнопку Росгвардии и попытались самостоятельно остановить нарушителя. Однако справиться своими силами у персонала не вышло — 33-летний уроженец ближнего зарубежья начал вести себя агрессивно, устроил драку и с боем попытался покинуть торговый центр.

Задержать подозреваемого помогли оперативно прибывшие сотрудники вневедомственной охраны. Дебошир был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Общий ущерб владельцу магазина мог составить порядка 50 тысяч рублей.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.