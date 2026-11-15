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Четыре беспилотника уничтожены на подлете к Москве

Спецоперация
Nart / Фотобанк Лори

Фото - © Nart / Фотобанк Лори

Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили четыре беспилотника, которые летели в сторону Москвы, об этом в своем канале в МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

На местах падения обломков сейчас трудятся специалисты экстренных служб.

Других данных о последствиях Собянин не привел.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

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