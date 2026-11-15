Четыре беспилотника уничтожены на подлете к Москве Спецоперация сегодня в 20:24 Фото - © Nart / Фотобанк Лори

Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили четыре беспилотника, которые летели в сторону Москвы, об этом в своем канале в МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

На местах падения обломков сейчас трудятся специалисты экстренных служб. Других данных о последствиях Собянин не привел. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.