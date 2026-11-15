В Москве сталкер убил бывшую девушку и избил ее подругу

Вечером 10 ноября на Волгоградском проспекте в Москве 26-летний мужчина напал на бывшую девушку и ее подругу. 29-летнюю экс-возлюбленную он ударил ножом в горло, а ее подругу — избил, сообщает Baza .

Момент нападения мужчины на девушек попал на видео. Сначала подруга погибшей просила его уйти и говорила, что не отпустит с ним экс-возлюбленную. Также она просила не бить их. После этого мужчина ударил бывшую девушку ножом и побежал.

Подруга пострадавшей начала кричать, просить прохожих задержать злоумышленника и вызвать скорую помощь для раненой девушки.

В итоге пострадавшую госпитализировали, но спустя 5 дней она умерла.

Известно, что познакомилась в Дагестане, но отношения не сложились: девушка решила уйти из-за постоянных ссор и контроля. После этого, по словам подруги погибшей, мужчина начал ее преследовать. Он караулил у дома и на работе, бил и грозил убить топором.

В ноябре девушка вернулась в Москву и поселилась у подруги, однако преследователь разыскал их квартиру. В сентябре, когда мужчина снова пришел к бывшей, она вызвала полицию: его задержали, но отпустили через несколько часов. Опасаясь за подругу, свидетельница убийства каждый день провожала ее на работу и встречала — но 10 ноября это не помогло.

Преследователя задержали. В настоящее время по факту случившегося возбудили уголовное дело.

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