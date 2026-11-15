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В Красноярске 5-классница сломала позвонок во время кувырка на физкультуре

В Красноярске 11-летняя 5-классница выполняла кувырок на уроке физкультуры и почувствовала резкую боль в спине. Позднее выяснилось, что школьница сломала один из позвонков, сообщает Telegram-канал «112» .

Происшествие случилось 9 ноября. Во время упражнения девочка внезапно ощутила сильную боль в спине, после этого занятия для нее закончились.

Обследование показало перелом тела пятого грудного позвонка. Школьницу госпитализировали, ее направили в больницу.

Другие подробности этой истории на момент публикации заметки не сообщаются.

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