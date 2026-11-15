Ветер срывал крыши и сетки: Махачкала пережила мощный ураган

Мощный ураган обрушился на Махачкалу 15 ноября, порывы ветра достигали 25 м/с, а волны у побережья поднимались до 2,5 метра. По улицам летали части кровли, москитные сетки и стулья — все, что оказалось плохо закреплено, сообщает SHOT .

В результате разбушевавшейся стихии пострадал как минимум один человек. В одном из районов города с крыши многоэтажки сорвало металлический лист, и он упал прямо на прохожего. Состояние пострадавшего уточняется, проверку проводит прокуратура.

Еще в одном дворе обшивка здания рухнула на две припаркованные машины. Несколько автомобилей разбиты и у соседних домов — ремонт, по оценкам, может обойтись владельцам в сотни тысяч рублей.

Тем временем к очередному «шторму века» готовятся в Сочи: там морские волны могут подняться до 3 метров. На курорте также предупреждают о ливнях, подъеме рек, селях и возможных смерчах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.