Топ-менеджеры крупных корпораций в США начали массово отказываться от личных знакомств, менять формат встреч и нанимать специалистов по безопасности, чтобы не допустить репутационных скандалов по сценарию бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, в целях конфиденциальности ряд топ-менеджеров теперь просит собеседников на первых свиданиях откладывать смартфоны и держать в тайне локацию. Они предпочитают скромные кофейни в будни вместо статусных ресторанов по выходным.

Те, кто опасается утечки личной информации, кражи интимных снимков или создания дипфейков, все чаще обращаются в закрытые брачные агентства для технологической элиты. Там подбор кандидатов из зашифрованных баз стоит от 75 тыс. до 500 тыс. долларов.

Перед встречей потенциальные партнеры проходят глубокую проверку биографии. Также они подписывают строгие соглашения о неразглашении.

Излишняя публичность или привычка делиться личной жизнью в соцсетях становятся поводом для мгновенного отсева. Всплеск подобных мер предосторожности напрямую связан с громкой отставкой главы Nvidia Дженсена Хуанга. Он в минувший четверг покинул пост гендиректора и совет директоров Nvidia после начала внутреннего расследования из-за его признания в романтической связи с женщиной, подозреваемой в шпионаже.

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