Эстония прекратит работу всех погранпунктов на границе РФ с 1 декабря

Эстония с 1 декабря полностью прекратит работу всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщает глава эстонского МИД Маргус Цахкна на своей странице в социальных сетях.

Министр подчеркнул, что любые шаги, направленные якобы на «дестабилизацию обстановки и подрыв национальной безопасности республики не останутся без реакции».

В эстонском МИД полагают, что полная блокировка пограничных переходов ограничит возможности Москвы по отношению к стране. Также это позволит эффективнее пресекать схемы обхода санкционных ограничений.

Цахкна также отметил, что уже поставил в известность о принятых мерах глав МИД Латвии и Литвы. Об этом министр рассказал и финскому коллеге.

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