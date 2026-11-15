Зеленский нашел виноватого в том, что Украина не может сбить БПЛА «Герань»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о невозможности беспилотников-перехватчиков догонять российские реактивные БПЛА из-за действующих скоростных ограничений спутниковой связи Starshield. Лимиты работы терминалов вдоль линии соприкосновения привели к тому, что аппараты ВСУ теряют контакт с операторами при разгоне до 161 км/ч (100 миль в час) и не успевают за целью.

Киев рассчитывает на отмену этих барьеров. В связи с этим профильные ведомства — МИД, Минобороны и Офис президента — получили задание максимально плотно взаимодействовать по этому вопросу с Вашингтоном и компанией SpaceX.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах беспилотниками по обеспечивающим снабжение ВСУ энергетическим, портовым и железнодорожным объектам, включая электроподстанцию у села Великие Межиричи в Ровенской области, паромный терминал, административное здание и подстанцию в одесском порту Черноморск.

Также дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным имуществом и продукцией двойного назначения, а также два локомотива у станции Днепропетровск. Их задействовали в перевозке грузов для украинских подразделений.

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