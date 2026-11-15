БПЛА РФ ударили по электроподстанции, порту, сухогрузу и двум поездам на Украине

Минувшей ночью российские войска продолжили серию ударов беспилотниками по энергетическим, портовым и железнодорожным объектам, а также морскому транспорту, используемому для снабжения украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По его данным, в результате налета поражена электроподстанция в населенном пункте Великие Межиричи Ровенской области. Она питала логистические хабы со складами военного имущества ВСУ.

В порту Черноморск Одесской области под удар попали паромный терминал, здание администрации гавани и местная подстанция при приеме и хранении поступающих на Украину военных поставок.

Кроме того, беспилотники поразили следовавший морем в Одессу сухогруз с военными грузами и продукцией двойного назначения. Также под удар попали два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Днепропетровск. Их применяли для транспортировки снабжения украинских подразделений.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.