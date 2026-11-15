Во время атаки БПЛА ВСУ был убит главный инженер электроподстанции в Таганроге

В результате ночного налета БПЛА ВСУ на Ростовскую область погиб один человек и еще четверо получили ранения. Средства ПВО уничтожили около 50 дронов в небе над Таганрогом, Ростовом-на-Дону и 7 районами региона, сообщает губернатор субъекта РФ Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

Жертвой удара в Таганроге стал главный инженер местной электроподстанции. Кроме того, трое мужчин и женщина пострадали при падении обломков БПЛА на их машины на автодороге и автозаправочной станции. Всех раненых доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Из-за падения фрагментов БПЛА поврежден участок трассы Р-280. Там пострадало дорожное полотно путепровода над железнодорожными путями в Неклиновском районе, а также четыре легковых автомобиля. Проезд по мосту на 64 километре магистрали временно закрыли, пустив транспорт в объезд через Таганрог и село Покровское.

В самом Таганроге повреждена питающая железную дорогу электроподстанция. Из-за инцидента оказались обесточены линии от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка, а движение составов временно остановили. Также ущерб получила электроподстанция в таганрогском квартале Шубин, где вспыхнул пожар.

На всех объектах работают экстренные службы. Воздушную атаку отражали в Неклиновском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.