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Ветер будет днем 15 ноября в Московском регионе

Днем в воскресенье, 15 ноября, воздух в Москве и области прогреется до 2-4 градусов тепла. При этом существенных осадков в столичном регионе не прогнозируется, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В светлое время суток на небе сохранится переменная облачность.

Ветер будет юго-западный. Он усилится до 6-11 метров в секунду.

Ночные часы столбики термометров опустятся до отметки от 0 до 2 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями без дождей и мокрого снега при юго-западном ветре скоростью 5-10 метров в секунду.

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