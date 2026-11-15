От 25 до 1 года службы: как менялась система призыва в России ко Дню призывника

15 ноября в стране отмечают Всероссийский день призывника. Памятную дату учредили в 1992 году решением первого президента РФ Бориса Ельцина ради укрепления авторитета военных и патриотического воспитания подрастающего поколения.

По действующим правовым нормам в войска направляют молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Верхнюю границу подняли с прежних 27 лет в 2024 году.

Исторически комплектование отечественных вооруженных сил прошло долгий путь от дворянской дружины и стрелецких полков эпохи Ивана Грозного к пожизненной рекрутчине Петра Великого. Ее сроки впоследствии урезали с 25 до 7 лет. В 1874-м ее заменили всеобщей воинской повинностью для мужчин старше 21 года.

После революционных событий 1917 года в ряды новой Рабоче-Крестьянской Красной Армии начали набирать трудящихся с 18 лет. Продолжительность срочной службы планомерно сокращалась — с 3-4 лет в 1948 году до 2 лет на суше и 3 лет в морских экипажах с 1968 года. Набор разделили на весенний и осенний периоды.

В современной России с 2008 года новобранцы отдают долг Родине ровно год. Призывные комиссии работают с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Согласно законодательству, защита государства считается почетным долгом гражданина. Однако студентам, призывникам с ограничениями по здоровью или сложными семейными обстоятельствами положены отсрочки, а при противоречии убеждениям — альтернативная гражданская служба. В этот день военные комиссариаты в регионах организуют для будущих бойцов экскурсии в гарнизоны, беседы с фронтовиками и показательные выступления спецназа.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.