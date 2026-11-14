Рэпер FRIENDLY THUG 52 NGG попал в ДТП перед концертом в Казани

Перед выступлением в Казани рэпер Александр Романов, более известный как FRIENDLY THUG 52 NGG, стал участником ДТП. О случившемся артист сам сообщил подписчикам в соцсетях, пишет Telegram-канал «112» .

ДТП произошло перед запланированным концертом. По словам музыканта, обошлось без пострадавших — никто не получил травм.

Отменять выступление рэпер не собирается. Концерт, несмотря на аварию, пройдет по плану.

Подробностей происшествия, где именно и при каких обстоятельствах случилось ДТП, не приводится.

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