В порту Черноморск поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ

Минобороны России сообщило об ударах беспилотных летательных аппаратов, которые Вооруженные Силы РФ (ВС РФ) нанесли днем. Целями стали объекты портовой инфраструктуры, а также морские суда, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Основной результат удара пришелся в порту Черноморск. Там поражено морское судно типа «сухогруз», которое доставляло военное имущество, предназначенное для обеспечения ВСУ.

Помимо судна, повреждения получили объекты портовой инфраструктуры. По данным ведомства, эта инфраструктура использовалась для разгрузки военных грузов.

Других подробностей в сообщении не приводится.

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