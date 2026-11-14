Лидер «Патриотов» призвал Париж вернуться к диалогу с РФ и не быть за бортом

Лидер партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо считает, что Европа, выбрав воинственный тон в отношениях с Россией, сама лишилась места за столом, где великие державы начали выстраивать новый мировой порядок, сообщил ТАСС .

Задеть Париж, по его словам, должно то, что Франция останется в стороне от ключевого события.

«Франция имеет тысячелетний опыт дипломатии, можно сказать, изобрела дипломатию, а сейчас мы оказались в стороне от крупных переговоров мирового масштаба. На этой неделе ситуация станет еще хуже, поскольку в Китае, в Шэньчжэне, на саммите АТЭС на одном фото будут президент России Владимир Путин, президент США (Дональд — ред.) Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, — это будет новая „Ялта“. Но Франции там не будет. Вот что значит упрямо придерживаться воинственной, милитаристской и агрессивной позиции, которая изолирует нас и отрезает от мира, из-за людей, которые управляют Францией и ЕС», — сказал политик.

Предстоящую встречу лидеров России, КНР и США он назвал одним из важнейших событий начала ХХI века и посетовал, что нынешняя Франция растеряла наследие генерала Шарля де Голля, который после Второй мировой войны вернул республике вес на мировой арене.

По мнению Филиппо, Парижу следует признать ошибочность конфронтационного курса и восстановить диалог с Москвой, включая торговые связи. Он убежден, что представлять Европу на переговорах по Украине и безопасности не может одно государство или кто-то из Еврокомиссии:

«Я хочу, чтобы Франция, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, присутствовала в этом качестве. И представители отдельных стран. На самом деле нас там нет, потому что мы сами этого хотим. Потому что с самого начала мы отказываемся от любых мирных переговоров».

Ранее представитель Белого дома заявил журналистам: Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. В ходе нее президент США хочет обсудить сокращение ядерных вооружений, хотя, по словам чиновника, Вашингтон «не ожидает достижения какого-либо соглашения» в этой сфере. Также Трамп планирует поднять тему Ирана, но не Украины.

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