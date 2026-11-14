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На Кипре три украинца проломили череп россиянину из-за политического спора

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Компания из четырех граждан Украины жестоко избила 33-летнего туриста из России на Кипре после словесной перепалки на политическую тему. Из-за тяжелых увечий пострадавший рискует ослепнуть, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в районе Сариполу города Лимассола. По предварительным сведениям, драка произошла после конфликта на политической почве с 22-летней спутницей одного из нападавших. 

Прибывшие медики выявили у российского путешественника перелом костей черепа, множественные повреждения лица и кровоизлияние в левый глаз. После этого мужчину экстренно доставили в стационар, где врачи предупредили об угрозе утраты зрения.

Полиция задержала четырех подозреваемых с украинским гражданством — молодых людей 22 и 23 лет, а также 22-летнюю девушку. При этом у одного из фигурантов зафиксировали перелом носа, а у остальных обнаружили гематомы и ссадины. 

Один из задержанных объяснил свои действия попыткой заступиться за супругу. Однако суд Лимассола санкционировал арест всей компании сроком на 6 суток. 

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