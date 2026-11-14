На М-10 «Россия» грузовик протаранил пять машин под Солнечногорском

Подмосковная Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах массового ДТП в городском округе Солнечногорск. Авария случилась сегодня примерно в 14:30 на 43-м километре автодороги М-10 «Россия» — на участке, где машины двигались в сторону области.

По предварительным данным, за рулем грузовика был водитель 1982 года рождения. Его автомобиль врезался в 5 машин, ехавших в попутном направлении.

За медицинской помощью пока никто не обращался, а транспортные средства получили лишь механические повреждения.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

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