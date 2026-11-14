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В Мурманской области возле Териберки нашли труп пропавшего туриста из Москвы

Происшествия
Скрипачев Антон / Фотобанк Лори

Фото - © Скрипачев Антон / Фотобанк Лори

Спасатели и следователи обнаружили в районе села Териберка в Мурманской области тело 37-летнего туриста из Москвы. Он пропал во время прогулки 6 ноября, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Там уточнили, что погибшего нашли 14 ноября на береговой линии у населенного пункта. 

Правоохранители продолжают процессуальную проверку обстоятельств трагедии в рамках статьи 238 УК РФ. Она предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел 6 ноября на пляже «Яйца дракона». Там штормовая волна сбила с ног и унесла в Баренцево море двух путешественников. 

Находившуюся вместе с мужчиной 32-летнюю женщину тогда удалось вытащить из воды и доставить в больницу в тяжелом состоянии. Москвича обнаружить не удалось. 

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