Музейно-выставочный центр Реутова приглашает на выставку «Цветочная палитра»

16 ноября в Музейно-выставочном центре Реутова открывается выставка «Цветочная палитра». Как рассказали в Министерстве культуры и туризма, главный герой выставки — цветок во всех его проявлениях.

Член Союза Художников России и Международного художественного фонда, художник Николай Акимов представляет экспозицию из 30 живописных работ, написанных в этом году. Зрители увидят классические композиции: тяжелые пионы, аристократичные розы и скромные полевые колокольчики, собранные в хрустальные вазы, глиняные кувшины и простые стеклянные банки.

Николай Акимов является активным участником международных и российских художественных выставок. Художник работает в жанре русского классического пейзажа, большинство его работ посвящено красоте природы. Полотна Акимова экспонируются в галереях Москвы и галереях других стран.

Выставка продолжит свою работу до 5 декабря. 0+.

Адрес: Московская область, г. Реутов, ул. Победы, 2.

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