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В Екатеринбурге мужчина застрелил ухажера экс-жены и покончил с собой

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга произошла трагедия. По предварительным данным, мужчина открыл огонь по новому возлюбленному своей бывшей жены, а затем покончил с собственной жизнью, сообщает Telegram-канал «112».

Предварительно известно, что один из погибших был новым сожителем женщины, а второй мужчина, который свел счеты с собственной жизнью, был экс-супругом женщины.

По словам местных жителей, они слышали несколько выстрелов.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства случившегося уточняются. О судьбе женщины ничего не сообщается.

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