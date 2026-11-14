В Венгрии нашли спрятанные в лесу и на складах 18 млн евро по делу экс-министра

Сотрудники венгерского Управления по возврату и защите активов изъяли из лесных тайников, аграрных, складских и жилых построек почти 18 млн евро наличными при расследовании коррупционного дела против бывшего главы Минразвития страны Миклоша Шестака. Об этом сообщает РИА Новости .

За два дня рейдов правоохранители собрали свыше 5 млрд форинтов (порядка 13,8 млн евро), около 2,7 млн евро и 1,3 млн долларов. После этого весь массив изъятых купюр на сумму около 18 млн евро обратили в пользу венгерского бюджета.

Еще в конце октября суд продлил содержание Шестака под стражей в статусе подозреваемого на три месяца. Экс-главу венгерского министерства задержали 28 сентября по подозрению в коррупции.

Это произошло сразу после того, как законодатели лишили его депутатского мандата и неприкосновенности. В то же время по запросу Генпрокуратуры Венгрии иммунитет отозвали у еще одного экс-министра Балажа Ханко, а также у действующего руководителя венгерского кабмина Петера Мадьяра. Ему вменяют, предположительно, кражу смартфона.

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