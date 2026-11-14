В Сергиевом Посаде обсудили помощь ветеранам боевых действий

В Едином центре поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей на Валовой, 50А, прошла встреча с представителями ветеранских организаций округа.

Центр, по словам участников, стал для ветеранов по-настоящему своим местом. Идея его объединения принадлежит депутату Госдумы Сергею Пахомову. На встрече обсудили конкретные вопросы: уход за бесхозными могилами участников специальной военной операции, обеспечение льготными лекарствами и то, как их удобнее получать, а также финансирование деятельности ветеранских организаций.

«Центр по праву стал домом для наших ветеранов», — отметили участники встречи.

Разговор получился открытым и душевным. Такие встречи решено сделать системными, а инициативы ветеранских организаций — частью событийной повестки округа.

За конструктивный диалог глава округа Алексей Лужецкий поблагодарил руководителя Сергиево-Посадского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрия Лебединского и всех участников.

В Единый центр поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей можно обратиться за помощью. Адрес: г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 50А. Телефоны: 8-936-157-83-37, 8-926-913-01-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.