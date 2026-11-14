Россиянки пожаловались на набор 10 килограмм веса из-за приема антидепрессантов

Жительницы России массово жалуются на стремительную прибавку в весе до 10 килограммов на фоне приема антидепрессантов и просят врачей скорректировать им схему лечения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

С подобным побочным эффектом столкнулась 36-летняя жительница Москвы, которой диагностировали тревожно-депрессивное расстройство и циклотимию. Психиатр подобрал для пациентки препараты и индивидуальную дозировку, при этом в инструкции к лекарству значился риск увеличения массы тела.

За 12 месяцев терапии женщина поправилась на 10 килограммов и обратилась за консультацией к другому врачу. Однако специалист порекомендовал не менять назначенную схему.

Со временем изменения фигуры начали серьезно ухудшать психоэмоциональное состояние пациентки. Из-за этого она стала задумываться о прекращении приема лекарств. Но медики категорически предостерегают от самовольной отмены терапии.

Как пояснили эксперты, колебания веса в пределах 2-3 килограммов считаются нормой и не требуют замены препарата. При этом прибавка в 10 кг является веским поводом подобрать с врачом альтернативное средство.

Врач-психиатр и психотерапевт Елизавета Жесткова добавила, что реакция организма сугубо индивидуальна. На фоне приема одного и того же медикамента разные пациенты могут как набирать массу, так и терять ее.

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