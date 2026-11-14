Котенка спасли с парапета эстакады на высоте 10 метров в Москве

В Москве спасли котенка, который застрял на парапете эстакады с внешней стороны Северо-Восточной хорды — на высоте 10 метров. Первыми животное увидели рабочие, которые заметили торчащие ушки и позвонили спасателям. Об этом рассказал общественный поисково-спасательный отряд «СпасРезерв» .

Дальше действовали по отработанной схеме. Внизу рабочие вместе со спасателями растянули тент, двое поднялись на парапет по альпинистскому снаряжению и отрезали животному пути к отступлению, а третий подхватил его сачком и вытащил из опасного места.

«Спасатели и рабочие растянули внизу тент. Два спасателя, используя альпснаряжение, вышли на парапет и отрезали коту пути к бегству. Третий спасатель забрал малыша из опасного места сачком», — уточнили спасатели.

Котенку, по оценке отряда, примерно два-три месяца. Нашедшие его рабочие — вахтовики, которые на выходных они отправятся домой в Белгород и возьмут спасенного с собой. Пока же он остается под присмотром в ветклинике в Серпухове.

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