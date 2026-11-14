В Париже проходит многотысячная демонстрация против роста цен и насилия полиции

В центре французского Парижа проходит крупная акция протеста, участники которой выступают против удорожания жизни и чрезмерного применения силы правоохранителями на предыдущих митингах. Демонстранты движутся от площади Республики в сторону площади Нации с плакатами против произвола силовиков, за введение повышенных налогов для обеспеченных слоев населения и защиту интересов детей, сообщает ТАСС .

Ключевым триггером недовольства стал рассматриваемый парламентом законопроект о презумпции правомерности использования оружия полицейскими. По словам представителя ассоциации SAVE Иссама эль-Хальфауи, документ усложнит проверку фактов превышения должностных полномочий и лишит граждан возможности оспаривать итоги таких разбирательств.

Костяк протестной колонны сформировали активисты левых объединений, школьники и студенты вузов. Представители молодежи осудили упразднение части социальных льгот для иностранцев и скромный размер стипендий.

Активистка организации Union tudiante Сабрина Харбаш потребовала гарантировать всем равный доступ к образованию, общежитиям, питанию и медицине. Также протестующие выступают за то, чтобы власти провели капитальный ремонт аварийных университетских корпусов.

Субботняя демонстрация, созванная молодежными движениями и «Желтыми жилетами», собрала меньше людей, чем марш 5 ноября. Оно проходит без поддержки ведущих профсоюзных объединений, наметивших собственные акции на 17 ноября в рамках всеобщей забастовки. Учитывая предупреждение французского МВД о вероятности уличных столкновений, по параллельным улицам марш сопровождают усиленные подразделения полиции и других силовых ведомств в защитной амуниции.

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