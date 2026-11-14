Преподавателя ВШЭ задержали по делу о развратных действиях против школьника

В Санкт-Петербурге задержали 30-летнюю преподавательницу Елену (имя изменено), которую подозревают в действиях сексуального характера в отношении ученика частной школы. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать мальчика, сообщает SHOT .

По версии следствия, с марта 2024 по декабрь 2025 года преподавательница встречалась с мальчиком в собственной квартире. Когда предполагаемая связь началась, школьнику было 15 лет.

Дарья вела английский и испанский языки и готовила подростков к ЕГЭ, а параллельно занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в частной школе. На сайте учебного заведения ее описывали как педагога, умеющего находить индивидуальный подход к каждому ученику.

Женщину задержали еще 9 ноября, но известно об этом стало только сейчас. На момент публикации заметки уже возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16 лет. Следователи выясняют, есть ли другие пострадавшие.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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