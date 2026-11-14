Мария Захарова и Евгений Минченко получили первую премию «Цифровой след»

Мастерская новых медиа объявила лауреатов первой премии «Цифровой след», которая отмечает профессиональные достижения в сфере коммуникаций. Среди победителей — официальный представитель МИД России Мария Захарова, политолог Евгений Минченко, представители государственных и общественных коммуникаций, специалисты по антикризисному пиару, аналитике, международному сотрудничеству, сообщила пресс-служба Мастерской новых медиа.

Награждение прошло в Москве на мероприятии «Пиар-выходные» от Мастерской новых медиа. Мария Захарова получила премию за силу слова и защиту исторической правды на международной арене, Евгений Минченко — за стратегическое мастерство в политических коммуникациях.

Особенность премии «Цифровой след» — внимание не только к коммерческим и медийным проектам, но и к государственным коммуникаторам, которые формируют общественную повестку и обеспечивают диалог между государством и обществом.

«Коммуникации сегодня — это гораздо больше, чем информационное сопровождение или продвижение. Это работа с доверием и вниманием людей, архитектурой смыслов и понимания, которой мы окружаем людей, а значит, и большая ответственность за результат. Нам важно видеть и отмечать тех, кто умеет не просто привлечь внимание, но и выстроить содержательный и ответственный диалог, объединить разные аудитории», — подчеркнула заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец.

Лауреатами премии стали 12 участников и команд:

Айта Ким, гендиректор диджитал-агентства «КД» — за искусство превращать знания и технологии в яркие истории;

Ярослав Мешалкин, основатель Центра игровых и киберспортивных коммуникаций — за превращение игровой индустрии в значимую часть международной повестки;

Ксения Даниленко, директор департамента информационной политики Роскосмоса — за создание коммуникаций космического масштаба;

Лилия Глазова, генеральный директор PR News — за развитие коммуникаций, в которых сила идей подтверждается точностью цифр;

Александр Бородавченко, медиатехнолог — за дружбу людей и сообществ России и Абхазии;

Светлана Миночкина, руководитель проекта «Женщины Победы» — за продвижение патриотических инициатив;

Анна Брычева, директор PR-департамента RWB — за развитие антикризисных коммуникаций и сохранение доверия;

Мария Мезенцева, советник Министра, руководитель пресс-службы Минцифры России — за развитие диалога между государством и обществом в цифровой среде;

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации — за силу слова и защиту исторической правды на международной арене;

Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» и президент РАСО — за стратегическое мастерство в политических коммуникациях;

Команда «БП онлайн», новостной проект канала «Беспощадный пиарщик» — за «девочек», которые задают тон повестке;

Команда мультфильма «Смешарики» — за креативные коллаборации, объединяющие поколения.

Премия «Цифровой след» призвана отмечать не только заметные коммуникационные проекты, но и профессионалов, чья работа влияет на развитие отрасли и задает новые ориентиры для всей индустрии.

Мастерская новых медиа — программа для медиа- и PR-технологов, сценаристов и продюсеров. Развивает крупнейшее сообщество, которое отстаивает информационный суверенитет России, управляет медиаполем и формирует конструктивное и развивающее медиапространство. Программа создана АНО «Диалог» и Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».