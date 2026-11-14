В Подольске открылась выставка двух творческих династий

Экспозиция объединяет семейную хронику Зотовых и монументальный взгляд Узенских, создавая насыщенный художественный диалог. Выставка Алексея Зотова — это история семьи в образах: собственные картины автора соседствуют с работами его близких, и каждый экспонат хранит тепло поколений.

Здесь представлены плакаты военных лет дедушки художника, эскизы костюмов к «Королю Лиру». Книжная графика его мамы — театрального художника и мультипликатора, работавшей над известными мультфильмами. Дополняют экспозицию работы для театра «Уголок дедушки Дурова», оригиналы иллюстраций к сказкам Пушкина. А также яркие работы дочери художника, совмещающей театр и дизайн.

По словам Алексея Зотова, он стремился показать все разнообразие семейного творчества. Художник отмечает, что занимался живописью с юных лет. Учился у родных, затем в художественной школе, а в 1992 году окончил училище.

По его признанию, выставка получилась необычной: здесь есть и академическая живопись, и экспериментальные техники.

Тимур Узенский представляет династию Узенских. Самое интересное в совместной выставке — то, что две династии, получившие одно базовое образование, пошли в искусстве разными путями. Мама Алексея Зотова и отец Тимура учились на одном потоке, а сами художники — в одной группе. При этом оба автора ощущают мир по-разному, но одинаково любят родное Подмосковье, которому посвящено много пейзажей.

Старший представитель династии Вячеслав Узенский показал крупноформатные парадные портреты и пейзажи, в которых ощущается влияние монументальной живописи. Тимур Узенский, выросший в мастерской монументалиста, пробует себя в графике и скульптуре.

Особое внимание он просит обратить на отдельно стоящую работу «Перегородчатая эмаль», соединяющую скульптурность, объем и декоративно-прикладное искусство. Художник признается, что ему близко творчество на стыке живописи, скульптуры и архитектуры. Вместе с отцом он участвовал в создании росписей, витражей, мозаик и сграффито, а теперь применяет эти навыки в живописи и архитектуре.

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