Госавтоинспекция Подмосковья провела крэш-курс в Красногорском филиале РАНХиГС

В филиале РАНХиГС в Красногорске 13 ноября в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП прошло масштабное социально-психологическое мероприятие «Крэш-курс», организованное Управлением Госавтоинспекции Московской области. Студентам напомнили, что безопасность на дороге — это не страх перед штрафом, а осознанный выбор каждого, сообщила пресс-служба ведомства.

В начале встречи ребята написали свои заветные мечты на бумажных листочках и прикрепили их к воздушному шару. В финале, когда шар лопнул, всем стало наглядно видно, как в одно мгновение могут разлететься человеческие мечты и планы.

Перед студентами выступили эксперты и гости мероприятия. Заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МО Владимир Севостьянов привел объективную статистику, подчеркнув, что за каждой цифрой в сводках стоят чьи-то семьи и оборвавшиеся жизни. Директор Московского областного филиала Президентской академии Арташес Арсенян выразил слова благодарности сотрудникам Подмосковной Госавтоинспекции за организованное мероприятие. Инспектор отдела пропаганды БДД выступила ведущей и методистом встречи, задав тон честному и открытому диалогу без нравоучений.

Профессиональный мотоциклист Денис Тульский развенчал мифы о «крутости» на дороге, объяснил разницу между специальной гоночной трассой и обычной дорогой, а также рассказал, почему шлем — это разница между жизнью и смертью. Заведующий Красногорской подстанцией скорой помощи Виктор Нардит без прикрас описал медицинские последствия аварий и объяснил, почему после тяжелых травм выжившие заново учатся жить. Заместитель командира 15 пожарного отряда МЧС Николай Басай поделился свидетельством о работе на месте ДТП, о том, что происходит после аварии и почему спасатели не всесильны.

Во время живого диалога студенты смогли напрямую пообщаться с теми, кто ежедневно видит последствия рискованного вождения.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся с дороги. Их мечты, их планы оборвались в одно мгновение. В наших силах сделать так, чтобы этот скорбный список не пополнялся. Берегите себя, цените каждую минуту, которую вы проводите с родными, и учите этому своих детей. Ведь самое главное богатство — это человеческие жизни, а безопасность на дорогах начинается с нашего личного выбора», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.