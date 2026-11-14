Девочка и мать в больнице: злоумышленник поджег двери многодетной семьи в Москве

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы. Там неизвестный поджег входную дверь квартиры многодетной семьи, сообщают пресс-служба столичного надзорного ведомства и Telegram-канал SHOT .

По данным последнего, возгорание произошло в районе Печатники в многоэтажке. Там проживают супруги с четырьмя детьми.

Злоумышленник поджег входную дверь со стороны лестничной площадки. Огонь стремительно охватил площадь в 20 квадратных метров, а густой дым потянулся на верхние этажи. Из-за этого соседи выбегали на балконы и звали на помощь. Прибывшие сотрудники экстренных служб провели эвакуацию жителей подъезда.

Как уточнили в прокуратуре Москвы, в результате инцидента пострадали 63-летняя женщина и ее 14-летняя дочь. Обеих госпитализировали в медицинские учреждения.

В настоящее время правоохранители разыскивают поджигателя. Ход и итоги процессуальной проверки по факту происшествия находятся на особом контроле надзорного органа.

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