USD
Доллар США
82,15
-1.00 %
EUR
Евро
91,03
-1.41 %
CNY
Китайский Юань
12,31
-0.69 %
GBP
Фунт стерлингов
108,75
-1.33 %

Девочка и мать в больнице: злоумышленник поджег двери многодетной семьи в Москве

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Московской области

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы. Там неизвестный поджег входную дверь квартиры многодетной семьи, сообщают пресс-служба столичного надзорного ведомства и Telegram-канал SHOT.

По данным последнего, возгорание произошло в районе Печатники в многоэтажке. Там проживают супруги с четырьмя детьми.

Злоумышленник поджег входную дверь со стороны лестничной площадки. Огонь стремительно охватил площадь в 20 квадратных метров, а густой дым потянулся на верхние этажи. Из-за этого соседи выбегали на балконы и звали на помощь. Прибывшие сотрудники экстренных служб провели эвакуацию жителей подъезда.

Как уточнили в прокуратуре Москвы, в результате инцидента пострадали 63-летняя женщина и ее 14-летняя дочь. Обеих госпитализировали в медицинские учреждения. 

В настоящее время правоохранители разыскивают поджигателя. Ход и итоги процессуальной проверки по факту происшествия находятся на особом контроле надзорного органа. 

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.