Болгария исчерпала свои ресурсы по оказанию Украине дополнительной военной и финансовой помощи сверх уже согласованных объемов. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

Политик ответил на депутатский запрос экс-главы кабмина Николая Денкова. После отправки 13 пакетов военной поддержки республика достигла потолка того, что она способна выделить из запасов собственных вооруженных сил без угрозы для национальной безопасности, пояснил Радев.

Вместе с тем нынешний премьер Болгарии уточнил, что остановка поставок по оборонной линии не подразумевает полного сворачивания содействия по иным направлениям. Также принятое решение не останавливает работу предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

Еще две недели назад глава болгарского правительства публично объявлял о прекращении передачи вооружений киевским властям.

Ранее на президентских выборах в Болгарии победила 62-летняя Илияна Йотова, набрав 57,56%. Она исполняла обязанности главы государства с мая после перехода Радева на пост премьера. Политик выступает против поставок вооружений Украине и невыгодных для Софии антироссийских санкций, однако доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев отметил, что под давлением Брюсселя республика способна заблокировать максимум 10% наиболее чувствительных для себя ограничений ЕС, соглашаясь на остальные 90%.

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