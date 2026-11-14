В Красногорске в школе на 1 500 мест завершают отделку классов и собирают мебель

Школа на 1 500 мест в жилом комплексе «Ильинские Луга» готова примерно на 80%. Как рассказал заместитель директора по строительству компании «Пик» Дмитрий Лысенко, на объекте трудятся около 200 человек, включая отделочников: они прокладывают инженерные сети, монтируют фасад и благоустраивают территорию.

Основные работы идут внутри здания. В школу уже завели воду, канализацию и тепло. Около 100 отделочников готовят классы, учебные кабинеты и спецклассы, для них собирают мебель. В школе будут четыре спортивных зала, актовый зал, большая библиотека и большая столовая.

По словам Лысенко, на данном этапе строительная готовность объекта — порядка 80%, а заключение о готовности планируют получить к середине декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.