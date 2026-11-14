Специализированные изделия помогают предотвратить развитие заболеваний, связанных с диабетом.

«Резидент ОЭЗ „Технополис Москва“ за последние пять лет создал 10 коллекций лечебной обуви. В этом году ко Всемирному дню борьбы с диабетом компания запустила линейку специализированных изделий для людей с таким диагнозом. За все время предприятие выпустило более 500 наименований продукции на сумму свыше 1,3 млрд рублей. Только за последние пять лет объем выпуска такой обуви составил 80 тыс. пар», — уточнил Ликсутов.

Производством занимается компания «Ортомода». Она работает на стыке медицины, реабилитации, легкой промышленности и ИТ-технологий. Первые модели обуви для людей с диабетом были разработаны совместно с Эндокринологическим научным центром Российской академии медицинских наук. Сегодня у предприятия есть собственная научно-исследовательская группа и лаборатория дизайна.

Ежегодно резидент вкладывает в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы до 10% оборотных средств. Обувь для диабетической стопы составляет 30% всего объема изделий. Из-за специфики заболевания такие модели имеют минимальное количество швов, а стелька обладает эффектом «антипамяти», чтобы выпрямлять заломы. Кроме того, при производстве используются специальные материалы, в том числе с нитями серебра.

За качеством и точностью посадки следят 10 ортопедов. Медицинское подразделение предприятия оснащено современным диагностическим оборудованием — оно помогает определить уровень деформации стопы и нарушения опорно-двигательного аппарата.

Развитием особой экономической зоны «Технополис Москва» занимается столичный департамент инвестиционной и промышленной политики.

Москва активно развивает промышленную инфраструктуру для высокотехнологичных предприятий. Благодаря городским решениям компании наращивают выпуск продукции и запускают инновационные производства. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».