В Королеве состоялась премьера спектакля «Отец Сергий»

В Королевском Театре юного зрителя им. Н. Ермаковой (ТЮЗ) 13 ноября прошла премьера взрослого спектакля, созданного при поддержке федерального проекта «Культура малой Родины». Постановка основана на одноименной повести Льва Толстого «Отец Сергий». Режиссер спектакля — художественный руководитель театра Ярослав Ермаков.

Начинается представление с необычной задумки режиссера: зрители заходят в зал и видят, что занавес открыт, а на сцене играют актеры и суетятся закулисные работники. Публика будто становится невольным свидетелем репетиции спектакля. Свет гаснет только спустя 5 минут.

По словам режиссера, в постановке задействованы 13 актеров театра от 10 лет. Самому старшему артисту более 50 лет. Главного героя играют 4 разных исполнителя.

Спектакль идет без антракта и имеет возрастное ограничение 16+. Премьера прошла при полном аншлаге. Следующий показ пройдет в декабре, до старта новогодних представлений.

Проектом «Культура малой Родины» партия «Единая Россия» поддерживает культурные учреждения в малых городах, селах и районных центрах. В частности, в Королевском ТЮЗе партия финансирует новые постановки. В этом году поддержку получили два спектакля: один детский и один взрослый.

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