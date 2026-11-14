У туристки из России отмерли ткани после укуса медузы во Вьетнаме

У жительницы Кемеровской области развился некроз тканей после того, как ее ужалила медуза во время отдыха во Вьетнаме. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

Резкую боль и сильное жжение на двух ногах женщина ощутила во время купания. Она сразу обратилась за медицинской помощью в клинику Хошимина.

Местные врачи провели первичную обработку поврежденных участков кожи. Затем прописали пациентке курс антигистаминных лекарственных средств.

Однако после возвращения на родину самочувствие россиянки заметно ухудшилось. В ходе обследования в больнице в Кемеровской области медики диагностировали омертвение тканей в области ожогов. Теперь пациентке предстоит хирургическое вмешательство по удалению пораженных участков.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.