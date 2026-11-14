В Домодедове рассказали, как не навредить экологии при смене резины

Оставлять старые покрышки у мусорных контейнеров — значит вредить экологии и нарушать правила. С наступлением холодов в Домодедове автомобилисты массово меняют резину, и перед многими встает вопрос: куда деть летний комплект? Выбросить в обычный контейнер не выйдет — шины относятся к отходам IV класса опасности, и региональный оператор не имеет права их вывозить.

Как объяснила Мария Самошина, специалист службы сервиса «Каширского регионального оператора», резина требует особого обращения. В виде мусора на обочине или клумбы во дворе она, разлагаясь, отравляет экологию. Оптимальный выход для жителей — площадка «Мегабак» на улице Ломоносова, 1 (микрорайон Северный). Сюда принимают не только покрышки, но и батарейки, ртутные лампы, пластик и даже старую мебель. Важно: площадка работает по будням с 08:30 до 17:30.

Что происходит с резиной дальше? Ей дают вторую жизнь. Из старых шин делают безопасное покрытие для детских и спортивных площадок, подошвы для обуви и добавки в асфальт.

Сдавая покрышки правильно, вы не просто освобождаете балкон, но и помогаете создавать полезные вещи из отходов. Главное — не забыть заехать на Ломоносова после шиномонтажа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.